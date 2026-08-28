Ein Jahr Durchfahrtskontrollen in Birsfelden BL mit 39’400 Bussen

Keystone-SDA

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Seit der Einführung der automatischen Durchfahrtskontrollen (ADK) vor gut einem Jahr hat die Baselbieter Gemeinde Birsfelden Stand Ende Juli 39'400 Bussen ausgestellt. Davon wurden 29'400 bezahlt. Birsfelden hat gemäss damit über 2,9 Millionen Franken eingenommen.

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(Keystone-SDA) Die Differenz von rund 10’000 Bussen lässt sich folgendermassen erklären: Die Gemeinde hat 1600 Verzeigungen an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet, wie Martin Schürmann, Leiter der Gemeindeverwaltung auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte.

Bei den übrigen 8400 handelt es sich um übrige Ordnungsbussen, etwa Park- und Geschwindigkeitsbussen. Diese werden auch im System aufgeführt, können aber noch nicht sauber von den ADK-Bussen abgegrenzt werden, wie der Gemeindeverwalter schreibt.

Manche der Gebüssten haben die Verzeigungen angefochten. Bei der Staatsanwaltschaft sind bis dato 962 Strafbefehle in Rechtskraft erwachsen, wie diese auf Anfrage von Keystone-SDA schreibt. In 62 Fällen sind Einsprachen dagegen eingegangen.