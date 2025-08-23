The Swiss voice in the world since 1935
Ein neuer Millionengewinn bei Swiss-Lotto-Ziehung

Aus der Swiss-Lotto-Ziehung vom Samstag ist eine neue Millionärin oder ein neuer Millionär hervorgegangen. Dank einem Sechser gewinnt die Mitspielerin oder der Mitspieler genau 1 Million Franken. Nur die Glückszahl fehlte.

(Keystone-SDA) Die ausgelosten Zahlen waren die 1, 4, 13, 14, 21 und 39. Die Glückszahl wäre die 2 gewesen. Als Replay-Zahl wurde die 13 gezogen und als Joker-Zahl die 755836.

Für die nächste Ziehung vom Mittwoch befinden sich 21 Millionen Franken im Jackpot, wie Swisslos mitteilte.

