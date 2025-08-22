Ein Toter nach Schüssen in Deutschland – Täter flüchtig
Durch Schüsse ist in Menden im Westen Deutschlands ein Mensch getötet und ein weiterer verletzt worden. Der Täter sei auf der Flucht, hiess es aus Sicherheitskreisen. Die Polizei fahndet nach einem 40-Jährigen.
(Keystone-SDA) Die tödlich getroffene Person sei trotz Wiederbelebungsversuchen gestorben. Wie schwer die zweite getroffene Person verletzt wurde, war zunächst unklar.
Der Bereich um den Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Polizei und Rettungskräfte waren in starker Präsenz vor Ort in der Region Sauerland. Zu den Hintergründen der Tat wurde zunächst nichts bekannt.