The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Einbrecher in Untersiggenthal AG dank Nachbarn verhaftet

Keystone-SDA

Dank aufmerksamer Nachbarn hat die Polizei in Untersiggenthal AG am Donnerstagabend zwei Einbrecher festgenommen: Die Anwohner hatten bemerkt, dass in einer Wohnung Licht brannte - obwohl die Bewohner derzeit in den Ferien sind.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Als alarmierte Patrouillen der Stadtpolizeien Baden und Brugg eintrafen, flüchteten die Einbrecher, wie die Aargauer Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Die beiden Männer sprangen aus einer Höhe von rund drei Metern aus einem Fenster in eine darunterliegende Garageneinfahrt.

Dabei verletzte sich einer der beiden Männer an den Füssen. Die Polizisten konnten ihn deshalb gleich anhalten. Sie brachten ihn daraufhin unter Bewachung in ein Spital. Nur wenige Meter vom Tatort entfernt stiessen die Einsatzkräfte auch auf den zweiten Einbrecher.

Bei den beiden 33-jährigen Männern aus Georgien fand die Polizei gemäss Mitteilung Einbruchswerkzeug, Handschuhe und mutmassliches Diebesgut. Sie nahm sie vorläufig fest und untersucht, ob sie für weitere Delikte verantwortlich sind.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
6 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Jessica Davis Plüss

Länger leben: Was denken Sie über den Longevity-Trend?

Der Longevity-Markt boomt, auch dank Fortschritten in der Wissenschaft. Was halten Sie von der Idee, die menschliche Lebensspanne deutlich zu verlängern?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
32 Likes
22 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

Nehmen Sie an der Diskussion teil
2 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft