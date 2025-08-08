Einbrecher in Untersiggenthal AG dank Nachbarn verhaftet

Keystone-SDA

Dank aufmerksamer Nachbarn hat die Polizei in Untersiggenthal AG am Donnerstagabend zwei Einbrecher festgenommen: Die Anwohner hatten bemerkt, dass in einer Wohnung Licht brannte - obwohl die Bewohner derzeit in den Ferien sind.

(Keystone-SDA) Als alarmierte Patrouillen der Stadtpolizeien Baden und Brugg eintrafen, flüchteten die Einbrecher, wie die Aargauer Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Die beiden Männer sprangen aus einer Höhe von rund drei Metern aus einem Fenster in eine darunterliegende Garageneinfahrt.

Dabei verletzte sich einer der beiden Männer an den Füssen. Die Polizisten konnten ihn deshalb gleich anhalten. Sie brachten ihn daraufhin unter Bewachung in ein Spital. Nur wenige Meter vom Tatort entfernt stiessen die Einsatzkräfte auch auf den zweiten Einbrecher.

Bei den beiden 33-jährigen Männern aus Georgien fand die Polizei gemäss Mitteilung Einbruchswerkzeug, Handschuhe und mutmassliches Diebesgut. Sie nahm sie vorläufig fest und untersucht, ob sie für weitere Delikte verantwortlich sind.