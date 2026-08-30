Eine Deutsche und vier Schweizer an Aarauer Raveparty verletzt

Keystone-SDA

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Die Aargauer Kantonspolizei hat am späten Sonntagabend die Informationen zu den fünf Verletzten der Schiesserei an der Raveparty in Aarau aktualisiert. Es handelt sich demnach um eine deutsche Staatsangehörige sowie vier Schweizer Männer.

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(Keystone-SDA) Die Verletzten seien 24 bis 31 Jahre alt, hiess es in der Mitteilung der Aargauer Kantonspolizei. Sie seien mit leichten bis schweren Verletzungen in Spitäler transportiert worden. Zunächst hiess es, die Verletzten seien im Alter von 24 bis 27 Jahren.

Die Täterschaft und das Motiv seien trotz intensiver Fahndungen weiterhin nicht geklärt, schrieb die Kantonspolizei weiter. Die Ermittlungen würden auf Hochtouren laufen. Daran seien Schweizer Behörden sowie Ermittler aus dem nahen Ausland beteiligt.

Bei der Schiesserei in der Nacht auf Sonntag ist eine 22-jährige Italienerin getötet worden. Die unbekannte Täterschaft gab nach Angaben der Kantonspolizei mehrere Schüsse auf eine Gruppe von Personen ab. Die Besucherinnen und Besucher seien gerade dabei gewesen, nach dem Rave auf dem Aarauer Schachen nach Hause zu gehen.