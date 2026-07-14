Einsprachen gegen Grossprojekt in San Bernardino GR eingegangen

Keystone-SDA

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Gegen das geplante Thermal-, Hotel- und Wohnareal "Acuforta" in San Bernardino sind einige Einsprachen eingegangen. Diese müssen nun durch den Gemeinderat von Mesocco GR geprüft werden.

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(Keystone-SDA) Es seien mehr als fünf und weniger als zehn Einsprachen eingegangen, erklärte Gemeindepräsident Mattia Ciocco (FDP) gegenüber Keystone-SDA. Der Gemeindevorstand muss die aufgeworfenen Fragen nun bewerten und das weitere Vorgehen im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens festlegen.

Der Gemeindepräsident erinnerte daran, dass das Dossier das Ergebnis einer langen Vorbereitungsarbeit ist. Im Juni 2023 hatten die Stimmberechtigten von Mesocco mit 351 Ja- zu 96 Nein-Stimmen der Ermächtigung zum Abschluss eines Kaufrechts und der Übertragung der baulichen Nutzung zugunsten der San Bernardino Swiss Alps AG für die Gemeindegrundstücke zugestimmt.

Das Unternehmen rund um den Tessiner Investor Stefano Artioli will mit seinem Projekt den darbenden Ferienort San Bernardino wiederbeleben und dafür eine halbe Milliarde Franken investieren.

Seitens der Projektträger gibt es derzeit keine Stellungnahme zu den einzelnen Einsprachen. Niccolò Meroni, Marketing- und Kommunikationsleiter von San Bernardino Swiss Alps, erklärte gegenüber Keystone-SDA, es sei in erster Linie Sache der Gemeinde, zu beurteilen, welche Punkte zulässig sind und welche gegebenenfalls an das Unternehmen weitergeleitet werden müssen. Die Anzahl der Einsprachen werde für ein Projekt dieser Grössenordnung nicht als hoch eingestuft. Einige Themen seien erwartet worden, und zum jetzigen Zeitpunkt sieht San Bernardino Swiss Alps keine grösseren Probleme.

500 Millionen bis 2032

Das Projekt umfasst den Bau eines Fünf-Sterne-Wellnesshotels, eines Thermal- und Spa-Zentrums, von Zweitwohnungen, bewirtschafteten Wohnungen, Tiefgaragen sowie neuen öffentlichen Plätzen rund um die historische Mineralquelle des Dorfes.

Das Areal ist Teil der von San Bernardino Swiss Alps vorangetriebenen Gesamtrevitalisierung des Ortes, für die das Unternehmen bis 2032 ein Investitionsvolumen von 500 Millionen Franken angekündigt hat. Gemäss den Projektunterlagen wird Acuforta 64 Hotelzimmer mit 203 Betten, 163 Wohnungen mit 2,5 und 3,5 Zimmern, einen Thermal- und Mineralbadbereich von rund 2000 Quadratmetern sowie 286 Parkplätze umfassen. Die Therme soll nach Angaben der Initianten auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein und nicht nur für Hotelgäste. Zudem ist die Aufwertung des historischen Quellgebäudes geplant, das zum Wassermuseum von San Bernardino umgestaltet werden soll.

Bereits zuvor wurden die Bergbahnen in San Bernardino wieder in Betrieb genommen und einige Beherbergungsbetriebe erneuert.