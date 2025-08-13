Einstige Deponie Chüelochtobel in Küssnacht SZ soll saniert werden
Der Bezirk Küssnacht und das kantonale Amt für Umwelt und Energie planen die Sanierung der alten Kehrichtdeponie Chüelochtobel. Das Projekt wird Anfang September öffentlich vorgestellt.
(Keystone-SDA) Die ehemalige Kehrichtdeponie Chüelochtobel an der Talstrasse in Küssnacht, betrieben von 1961 bis 1987, belastet bis heute den Chüelochtobelbach. Wegen Schadstoffen und der Gefahr einer Hanginstabilität gilt der Standort als sanierungsbedürftig, wie der Bezirk Küssnacht am Mittwoch mitteilte.
Das Sanierungsprojekt, das mit einem lokalen Deponiebetreiber ausgearbeitet wurde, sieht vor, den Bach nördlich und oberhalb der Deponie in ein neues, offenes Gerinne zu verlegen. Dafür muss das Gebiet teilweise mit unverschmutztem Aushubmaterial und geringen Mengen sogenannter Inertstoffe aufgefüllt werden.
Für das Sanierungsprojekt ist laut Mitteilung eine kantonale Nutzungsplanung notwendig.