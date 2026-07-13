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Elsässische Gemeinde Hüningen bei Basel verschiebt Feuerwerk

Keystone-SDA

Der Bürgermeister der elsässischen Gemeinde Hüningen hat das Abbrennen von Pyrotechnik zum französischen Nationalfeiertag verboten. Aufgrund der Trockenheit wird das für Montagabend geplante Feuerwerk auf den Herbst verschoben, wie die Nachbargemeinde von Basel auf ihrer Webseite mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Sicherheitskommission und die Pyrotechniker seien am Montagmorgen zum Schluss gekommen, dass das dafür bestimmte Gelände vor einer Woche noch akzeptabel war, doch in den letzten Tagen durch den Wind ausgetrocknet wurde. Angesichts des Risikos sei daher eine Verschiebung als Vorsichtsmassnahme angebracht.

Zudem solle ein Einsatz der Feuerwehr vermieden werden, die in den letzten Stunden schon genug im Einsatz gewesen sei. Das Fest in der Nacht auf den 14. Juli mit dem gastronomischen Angebot und dem Tanzabend werde aber wie geplant stattfinden, wie es weiter heisst.

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