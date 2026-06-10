Entlaufenes Angus-Rind in Gelterkinden BL gefunden und erlegt

Keystone-SDA

Nach einer fünftägigen Suche hat die Baselbieter Polizei ein entlaufenes Angus-Rind im Wald bei Gelterkinden gefunden. Das Tier musste jedoch erlegt werden, um eine mögliche Gefährdung von Personen auszuschliessen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

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(Keystone-SDA) Ein sicheres Einfangen des Rinds sei «unter den gegebenen Umständen» nicht möglich gewesen. Der Entscheid sei unter Einbezug des Tierhalter und von Fachpersonen gefallen, heisst es im Communiqué.

Das Tier entwich letzten Freitag, als es beim Umladen eine Absperrung übersprang. Bei der Polizei war damals am frühen Morgen die Meldung eingegangen, dass sich beim Bahnhof Gelterkinden ein schwarzes Rind aufhielt. Beim Eintreffen mehrerer aufgebotener Polizeipatrouillen war das Rind aber schon ausser Sichtweite.

Nach mehreren Hinweisen aus der Bevölkerung fanden die Einsatzkräfte das Rind am Mittwoch in einem Waldgebiet zwischen Gelterkinden und Diepflingen.