Erdrutsch bei Vorderthal SZ: Wägitalerstrasse weiterhin gesperrt

Keystone-SDA

Die Kantonsstrasse zwischen Innerthal und Siebnen bleibt bis voraussichtlich am Samstag um 16.00 Uhr gesperrt. Nach einem Erdrutsch bei Vorderthal stehen noch Sicherheits- und Reinigungsmassnahmen an, wie die Kantonspolizei Schwyzer gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

(Keystone-SDA) Seit Freitagabend ist die Strasse in beide Richtungen gesperrt. Beim Erdrutsch im Gebiet Rempen auf der Wägitalerstrasse konnte ein Autofahrer, der von Vorderthal in Richtung Siebnen unterwegs war, seine Fahrt nicht fortsetzen und alarmierte die Polizei. Unverzüglich bot diese eine Patrouille sowie den Strassenunterhaltsdienst auf. Verletzt wurde niemand, wie es in einem Communiqué der Polizei heisst.

Bereits am Mittwoch war es im Kanton Schwyz wegen starker Regenfälle zu Überschwemmungen und blockierten Strassen gekommen.