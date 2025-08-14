The Swiss voice in the world since 1935
Ermittlungen gegen Franziskaner-Mönch in Näfels

Keystone-SDA

Die Glarner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen Ordensbruder des Franziskanerklosters Mariaburg in Näfels wegen mutmassliches Fehlverhaltens gegenüber einer minderjährigen Person. Der Mönch und Religionslehrer war angezeigt worden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Sobald die staatlichen Untersuchungen genügend fortgeschritten seien, werde ein kirchliches Verfahren eröffnet, teilte das Bistum Chur am Donnerstag mit. Bis zum Abschluss der Ermittlungen seitens der staatlichen Strafverfolgungsbehörden gelte die Unschuldsvermutung, betonte die Bistumsleitung.

Die Verantwortlichen der Ordensgemeinschaft haben laut Communiqué bereits in Absprache mit der Bistumsleitung Massnahmen getroffen, um auf die Situation adäquat zu reagieren. Die Schulbehörden des Kantons Glarus wurden von den Untersuchungsbehörden orientiert und haben dem Ordensbruder bis auf Weiteres jeglichen Zugang zu Schulgeländen untersagt. Der beschuldigte Mönch unterrichtete dort Religion.

