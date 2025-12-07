Erneut stürmen die ewigen Weihnachts-Hits die Schweizer Charts

Keystone-SDA

"All I Want For Christmas Is You" von Mariah Carey auf Platz 1 vor "Last Christmas" von Wham!: Einmal mehr stürmen die alten Weihnachts-Hits die Schweizer Single-Hitparade.

1 Minute

(Keystone-SDA) Ganze sieben der zehn obersten Plätze handeln vom Weihnachtsbaum, vom ersehnten Schnee oder vom Weihnachtsfest an und für sich. Da muss selbst Superstar Taylor Swift klein beigeben, die am Sonntag mit «The Faith Of Ophelia» vom ersten auf den dritten Platz zurückfiel.

Der erste Platz der Single-Hitparade gehört im Dezember seit Jahren unangefochten Mariah Carey mit ihrem Weihnachtshit aus dem Jahr 1994. 23 Wochen konnte sich «All I Want For Christmas Is You» in der Schweizer Chart-Geschichte bislang auf Platz 1 behaupten – das ist mehr als alle anderen Künstlerinnen und Künstler auch ausserhalb der Weihnachtszeit je schafften.

Auch mehr als Wham! mit «Last Christmas», die es nie an die Spitze schafften und sich mit der Auszeichnung als ewige Zweite zufrieden geben mussten. 16 Wochen konnte sich der Song seit seiner Veröffentlichung 1984 bislang auf dem Platz 2 festsetzen.

Weiter in den Top Ten sind Brenda Lee mit «Rockin‘ Around The Christmas Tree» auf Platz 4 sowie Sia mit «Snowman», Ariane Grande mit «Santa Tell Me», Dean Martin mit «Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!» und Bobby Helms mit «Jingle Bell Rock» auf den Plätzen 6 bis 9.