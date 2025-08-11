The Swiss voice in the world since 1935
Erste Schaffhauser Firmen befürchten Kurzarbeit wegen US-Zöllen

Keystone-SDA

Die neuen US-Strafzölle auf Schweizer Produkte haben im Kanton Schaffhausen noch zu keiner Zunahme von Gesuchen für Kurzarbeit geführt. Erste Voranmeldungen gab es aber bereits.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Arbeitsamt des Kanton Schaffhausen hat bislang einige wenige Voranmeldungen betreffend Kurzarbeit erhalten, die sich direkt oder indirekt auf die US-Zölle beziehen, wie das Amt am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Betroffen sei bis anhin vorwiegend der Maschinen- und Anlagenbau.

Die neuen US-Zölle in der Höhe von 39 Prozent auf Schweizer Exporte sind am Donnerstag in Kraft getreten. Zu den voraussichtlich am stärksten betroffenen Branchen gehören unter anderem die Uhren- und die Maschinenindustrie.

