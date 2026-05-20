Eschenbach und Inwil wollen gemeinsame Altersheim-AG schaffen

Keystone-SDA

Das Betagtenzentrum Dösselen in Eschenbach LU soll ab 2027 als Aktiengesellschaft geführt werden. Neben der Standortgemeinde soll sich auch die Gemeinde Inwil am Aktienkapital von total zwölf Millionen Franken beteiligen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Gemeinderat von Eschenbach hat am Mittwochabend seine Bevölkerung über das Vorhaben informiert. Demnach soll die Gemeinde acht Millionen Franken des Aktienkapitals zeichnen, Inwil vier Millionen Franken. Die kommunalen Volksabstimmungen darüber finden am 29. November statt.

Für beide Gemeinden sei dies ein «bedeutender finanzieller Beitrag», teilten die Gemeinderäte Eschenbach und Inwil mit. Das Kapital bilde aber die finanzielle Grundlage für die die nötige Sanierung des rund 30 Jahre alten Gebäudes.

Das Betagtenzentrum Dösselen hat heute 63 Betten. Neu soll es über 60 Betten für die Langzeitpflege und 17 Kleinwohnungen mit Pflegedienstleistungen verfügen. Das Kostendach für das Bauvorhaben liegt bei 22 Millionen Franken.

Ursprünglich sollte sich auch Ballwil an der neuen Altersheim-AG beteiligen, doch stieg der Gemeinderat vor rund einem Jahr aus dem Projekt aus. Als Aktiengesellschaft könne das Betagtenzentrum flexibler und unternehmerischer agieren, erklärte die Gemeinderäte weiter. So könnten die Angebote weiterentwickelt und gesichert sowie strategische Partner beteiligt werden.