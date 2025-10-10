Euro-Millions-Jackpot von über 27 Millionen Franken geknackt

Keystone-SDA

Eine Mitspielerin oder ein Mitspieler aus Grossbritannien hat bei der Ziehung von Euro Millions vom Freitag insgesamt 27,67 Millionen Franken gewonnen. Die richtige Gewinnkombination lautete 6, 7, 17, 20 und 21 sowie die Sterne 1 und 10.

(Keystone-SDA) Für die nächste Ziehung vom Dienstag befinden sich im Jackpot 16 Millionen Franken, wie Swisslos mitteilte. Euro Millions kann in zwölf Ländern gespielt werden, darunter die Schweiz und Liechtenstein.

