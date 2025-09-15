The Swiss voice in the world since 1935
Eurovision-Sieger JJ singt live an Basler Tennisturnier

Keystone-SDA

Der Eurovision-Gewinner JJ wird am kommenden Basler Tennisturnier Swiss Indoors sein Siegerlied "Wasted Love" live singen. Somit kehrt der Österreicher rund fünf Monate nach dem ESC an den Ort seines Sieges in die St. Jakobshalle zurück.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Auftritt soll am Montag, 20. Oktober 2025, am sogenannten «Super Monday» stattfinden, wie Swiss Indoors Basel am Montag mitteilte. An diesem Abend werde ebenfalls der Basler Musiker Zian auftreten. Die Organisatoren des ATP-500-Tennisturniers wollen dieses Jahr die Stadt Basel ehren.

Die Stadt am Rhein stand dieses Jahr mit dem Eurovision Song Contest (ESC), der Austragung des FEI World Cup Finals im Reitsport, der Art Basel, dem Basel Tattoo und der Frauen-EM mehrfach im internationalen Fokus. Zudem gewann der FC Basel sowohl die Meisterschaft als auch den Schweizer Cup, hielten die Organisatoren des Tennisturniers weiter fest.

