Ex-Radrennfahrer Fabian Cancellara trauert um seinen Vater

Keystone-SDA

Fabian Cancellara trauert um seinen Vater. Der mehrfache Radrenn-Weltmeister im Einzelzeitfahren würdigte den verstorbenen Donato Cancellara auf Instagram als jenen, der ihm sein erstes Velo geschenkt und in ihm damit seine Leidenschaft für den Radsport geweckt habe.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) «Du warst mehr als ein Vater», schreibt der 44-jährige Berner Cancellara auf Englisch. «Du warst mein Mentor, mein grösster Unterstützer und meine Inspiration. Du hast mir beigebracht, was es bedeutet, jeden Tag hart, mit Zielstrebigkeit und voller Hingabe zu arbeiten.» Darüber hatte Blick.online zuerst berichtet.

Sein Vater habe ihm bei Erfolgen und Herausforderungen im Leben beigestanden – ihm und der ganzen Familie, heisst es weiter von Cancellara auf Instagram. Und: «Ohne Dich wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin.»

