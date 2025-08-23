The Swiss voice in the world since 1935
Führerschein wegen überhöhter Geschwindigkeit nach einem Tag weg

Keystone-SDA

Ein Autofahrer, der mit 134 Kilometern pro Stunde auf der Oberalpstrasse in der Surselva unterwegs war, hat seinen Führerschein nach nur einem Tag wieder abgeben müssen. Erlaubt waren auf dieser Strecke maximal 80 Kilometer pro Stunde.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Schnellfahrer war der Kantonspolizei Graubünden am Freitag bei einer Laser-Geschwindigkeitskontrolle ins Netz gegangen, wie diese am Samstag mitteilte. Bei der Geschwindigkeitskontrolle auf der Hauptstrasse wurden am Freitagnachmittag und -abend in der Surselva 20 Fahrzeuge angehalten, die die gesetzliche Höchstgeschwindigkeit auf Hauptstrassen ausserorts überschritten hatten.

Alle werden bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht, wie es am Samstag weiter hiess – zehn von ihnen gar wegen grober Verkehrsregelverletzungen.

