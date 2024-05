Für Nemo war das Gefühl auf der Bühne unglaublich

(Keystone-SDA) Musiker Nemo hat sich nach Auftritt am ESC-Halbfinale vom Donnerstagabend von den vielen Eindrücken überwältigt gezeigt. Es habe sich schön angefühlt, die eigene Geschichte so vielen Menschen erzählen zu dürfen, sagte der Bieler zum Schweizer Radio und Fernsehen SRF.

Beim Gedanken an den Auftritt rang Nemo nach Worten, wie im Beitrag von Radio SRF am Freitagmorgen zu hören war. “Es sind so viele Gedanken in meinem Kopf, ich kann es gar nicht richtig einordnen”, sagte das Schweizer Gesangstalent im Anschluss an das Halbfinale zu SRF.

Der Song “The Code” des 24-jährigen, nonbinären Musiktalents handelt von Nemos Reise, die mit der Realisation begann, weder weder ein Mann noch eine Frau zu sein. Nicht-binäre oder non-binäre Menschen ordnen sich nicht oder nur teilweise in die Kategorie Frau oder Mann ein. Nemo möchte nicht als “er” oder “sie” bezeichnet werden.

Alles, was Nemo noch wisse, sei: “Das Gefühl auf der Bühne war unglaublich.” Die Unterstützung vom Publikum in der Arena sei auf der Bühne zu spüren gewesen, sagte Nemo zu SRF.

Das Publikum mit “The Code” geknackt

Mit dem Song knackte Nemo das Publikum. Am kommenden Samstag könnte die Schweiz damit gar den dritten ESC-Sieg holen. Aufgrund der Favoritenrolle kam Nemos Einzug ins Finale wenig überraschend. Das Musiktalent überzeugte mit einer kraftvollen Stimme auf der grossen Bühne.

Im Finale des Musikwettbewerbs treten 26 Länder an. In der Favoritenrolle sind nebst Nemo auch der Kroate Baby Lasagna oder das Ukrainische Duo Alyona Alyona & Jerry Heil, die sich bereits im ersten Halbfinale am Dienstag qualifiziert hatte.