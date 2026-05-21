Fahrplan 2027 bringt neue Direktverbindungen nach Italien

Keystone-SDA

Mehr Züge nach Italien und in der Nacht: Der SBB-Fahrplanentwurf für 2027 verspricht neue Direktverbindungen für Ferien- und Nachtschwärmer. Nun ist die Bevölkerung gefragt.

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(Keystone-SDA) Künftig soll es eine zweite tägliche Direktverbindung von Zürich nach Venedig geben. Zudem verkehrt ein Zug im Sommer neu direkt bis nach Rimini an die Adriaküste. Die Verbindung von Zürich nach La Spezia wird ganzjährig angeboten.

Auch nach Frankreich sind ab April 2027 wieder mehr TGV-Züge von Lausanne und Genf nach Paris geplant. Zwischen Zürich und Stuttgart sollen die Züge durch mehr Fahrzeitreserven pünktlicher verkehren.

Im Inland müssen Reisende auf der Strecke von Luzern nach Konstanz neu in Zürich umsteigen. Dafür werden auf dem Abschnitt bis Zürich mehr Sitzplätze angeboten. Geplant ist zudem ein neuer Nachtzug von Zürich nach Chur.

Der Fahrplanwechsel ist auf den 13. Dezember 2026 angesetzt.