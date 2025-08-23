The Swiss voice in the world since 1935
Fahrunfähiger Autolenker ohne Führerschein baut Unfall in Glarus

Keystone-SDA

Ein Autolenker in fahrunfähigem Zustand und ohne Führerausweis ist am Freitagabend in einen anderen Wagen geprallt. Bei diesem Unfall wurde niemand verletzt, doch an beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden, wie die Glarner Kantonspolizei am Samstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zu dieser Auffahrkollision kam es um 20.54 Uhr auf der Hauptstrasse beim Landsgemeindekreisel. Der hintere Lenker in fahrunfähigem Zustand war in Richtung Netstal unterwegs. Er bemerkte zu spät, dass das Auto vor ihm anhalten musste und prallte in dessen Heck, wie es im Communiqué heisst.

