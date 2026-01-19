Falsche Handwerker stossen in Sursee Seniorin um und bestehlen sie

Keystone-SDA

Eine ältere Frau ist am Montagmittag in Sursee LU Opfer von angeblichen Handwerkern geworden. Die Männer klingelten und gaben sich als Monteure aus, welche die Heizungen kontrollieren müssen. Sie entwendeten aber Bargeld und flüchteten.

(Keystone-SDA) Die 76-jährige Frau sei von den Tätern zu Boden gestossen worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Sie sei zur Kontrolle ins Spital gebracht worden.

Die beiden unbekannten Männer haben auch bei einer zweiten Wohnung in der Kottenmatte geklingelt. Sie gaben sich als Spendensammler aus, wurden aber weggewiesen.