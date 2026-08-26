The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

FDP Kanton Bern lanciert Steuersenkungsinitiative

Keystone-SDA

Die Delegierten der kantonalbernischen FDP haben sich an ihrer Versammlung am Mittwochabend in Schönbühl für die Lancierung einer Steuersenkungsinitiative ausgesprochen. Die Unterschriftensammlung beginnt im Herbst.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Initiative sieht vor, die kantonale Einkommenssteuer für alle Privathaushalte um mindestens 20 Prozent zu senken, wie es in der Mitteilung der Partei weiter heisst. Die Senkung der kantonalen Einkommenssteuer soll demnach in der Kantonsverfassung verankert werden und damit einen dauerhaften, verbindlichen Auftrag zur Steuersenkung zuhanden von Regierungsrat und Parlament schaffen.

Im aktuellen Kantonsvergleich der Eidgenössischen Steuerverwaltung liegt der Kanton Bern laut der FDP-Kantonalpartei bei der Steuerbelastung auf Rang 24 von 26 Kantonen und damit fast am Schluss. Selbst nach einer Senkung der kantonalen Einkommenssteuer um 20 Prozent würde Bern nur auf Rang 23 vorrücken.

Für die FDP des Kantons Bern sei es zudem zentral, dass die Initiative keine Sonderregelung für einzelne Bevölkerungsgruppen schaffe. Alle Personen profitierten vom gleichen Senkungssatz.

Die Delegierten der FDP Kanton Bern beschlossen am Mittwochabend zur Neutralitätsinitiative die Nein-Parole. Die FDP Kanton Bern sei überzeugt, dass die Schweiz ihre Neutralität glaubwürdig und zeitgemäss wahrnehmen müsse, hiess es.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft