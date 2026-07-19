Festnahme nach Einbruch in eine Autogarage in Gampelen BE

Keystone-SDA

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Ein 22-jähriger Mann ist am frühen Sonntagmorgen nach einem Einbruch in eine Autogarage in Gampelen BE festgenommen worden. Die Polizei setzte bei der Festnahme des mutmasslichen Täters Gummigeschosse ein, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Kantonspolizei Bern sei kurz nach 3.40 Uhr über ein verdächtiges Verhalten und Lärm in einer Autogarage an der Neuenburgerstrasse informiert worden. Beim Eintreffen der Polizeipatrouillen habe der mutmassliche Täter zu Fuss die Flucht ergriffen. Der Polizei sei es nach mehreren hundert Metern gelungen, den Mann anzuhalten.

Trotz der Aufforderung stehen zu bleiben, habe dieser die Flucht fortgesetzt. In der Folge setzte die Polizei gemäss Communiqué ein Gummigeschoss und Gummischrot ein. Ersten Ermittlungen zufolge kommt der Mann für einen weiteren Einbruchsversuch sowie einen weiteren Einbruch in Frage. Er wurde vorläufig festgenommen.

Am Einsatz nahmen neben der Berner Kantonspolizei auch Polizeikräfte der Kantone Neuenburg und Freiburg teil. Dazu gekommen seien Diensthunde aller Polizeikorps.