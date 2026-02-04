The Swiss voice in the world since 1935
Festnahme und Verletzungen bei Streit zweier Männer in Dornach SO

Keystone-SDA

Ein Streit zweier Männer am Dienstagabend am Bahnhof in Dornach SO hat für einen der Beteiligten mit Verletzungen im Spital geendet. Die Polizei nahm den mutmasslichen Täter vorläufig fest.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Beim Festgenommenen handelt es sich um einen 46-jährigen Schweizer, wie die Kantonspolizei Solothurn am Mittwoch mitteilte. Die tätliche Auseinandersetzung ereignete sich gegen 17.30 Uhr. Die Ambulanz brachte den Verletzten ins Spital. Die Polizei und Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn haben Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht.

