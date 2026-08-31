Forschende knacken Rekord bei der Messung von Sonnenneutrinos

Keystone-SDA

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Ein für die Suche nach Dunkler Materie gebauter Detektor hat einen Rekord aufgestellt: Forschenden ist es gelungen, Sonnenneutrinos mit einer so niedrigen Energie nachzuweisen wie nie zuvor. Beteiligt war auch die Universität Zürich.

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(Keystone-SDA) Die Beobachtung im italienischen Gran-Sasso-Laboratorium erweitert die Nachweisgrenze auf eine Neutrino-Energie von rund 17 Kiloelektronenvolt hinunter, wie die «Xenon-Forschungskollarboration» am Montag mitteilte. Damit wird ein Bereich zugänglich, in dem vor allem sogenannte pp-Neutrinos dominieren.

«Diese pp-Neutrinos sind besonders interessant, weil sie direkt mit dem Energieproduktionsmechanismus der Sonne verbunden sind. Sie entstehen also ganz am Anfang der Fusionskette. Wenn man ihren Fluss präzise misst, überprüft man daher sehr direkt unser Verständnis davon, wie die Sonne im Innersten funktioniert», erklärt die am Experiment beteiligte Professorin Laura Baudis von der Universität Zürich der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.