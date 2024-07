Frühere GLP-Ständerätin Verena Diener ist gestorben

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Zürcher Politikerin Verena Diener ist im Alter von 75 Jahren verstorben: Sie war eine Umweltschützerin der ersten Stunde, wie die GLP ihr Gründungsmitglied in einer Mitteilung würdigt.

Verena Diener hatte sich von jung auf politisch engagiert: 1982 gehörte Diener zu den Gründungsmitgliedern der Grünen Partei im Bezirk Andelfingen und wurde zu deren Präsidentin gewählt. Für die Grünen sass sie dann auch von 1987 bis 1997 im Nationalrat.

1995 wurde sie in den Zürcher Regierungsrat gewählt, dem sie bis 2007 angehörte. Die ganzen zwölf Jahre lang stand sie der Gesundheitsdirektion vor.

Während ihrer Zeit im Regierungsrat kam es zum Parteiwechsel: Unter ihrer Leitung spaltete sich die Grüne Partei Zürich im Juli 2004. Diener gründete zusammen mit einigen Parteifreunden – darunter Martin Bäumle – die Grünliberale Partei (GLP) Zürich. Mit fast 200’000 Stimmen schaffte Diener als erste GLP-Politikerin im November 2007 die Wahl in den Ständerat.

Verena Diener starb am Freitag vergangener Woche im Alter von 75 Jahren, wie die GLP am Freitag mitteilte. Sie hinterlasse eine grosse Lücke in der Partei.

Diener sei ein grosses Vorbild gewesen, schreibt die Zürcher GLP-Nationalrätin Corina Gredig auf X. Dies sowohl menschlich als auch politisch. “Sie hatte eine klare Haltung, trat damit in einen Dialog und suchte den Kompromiss.”