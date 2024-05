Früherer ESC-Teilnehmer Pepe Lienhard ist von Nemo begeistert

Keystone-SDA

2 Minuten

(Keystone-SDA) 1977 hat der Musiker Pepe Lienhard beim Eurovision Song Contest mit seiner damaligen Band für die Schweiz den sechsten Platz erreicht. Vom diesjährigen Siegeract Nemo zeigte sich Lienhard im Gespräch mit der Nachrichtenagentur APA begeistert.

Mit dem Lied “Swiss Lady” ging die Pepe Lienhard Band damals beim Song Contest an den Start. “Wir waren motiviert mitzumachen, weil ein paar Jahre davor ABBA gewonnen und so eine Weltkarriere gestartet haben”, sagte der heute in Frauenfeld TG lebende Musiker weiter.

“Da war es wirklich noch ein Song Contest. Der hat sich dann sehr speziell entwickelt. Als ich Lordi und so sah, sagte ich: Gut, ich bin zu alt für diese Art von Wettbewerb.” Diesmal fieberte der 78-jährige Lienhard aber wieder mit. Er sei gespannt gewesen, was Nemo macht. Er habe Nemo gekannt, weil das Bieler Musiktalent vor Jahren in Zürich im Musical ‘Ich war noch niemals in New York’ mitgewirkt habe, so Lienhard.

Nemo sei “kein Nobody in der Schweiz”, sagte der gebürtige Aargauer weiter. Aber mit dem Song habe Nemo ihn dann doch sehr überrascht. Er habe Nemo denn auch grosse Chancen eingeräumt, weil Nemo gut singe, der Song “superspannend und mit seiner Botschaft authentisch” sei. “Die Message des Liedes ist Nemo ein echtes Anliegen”, sagte Lienhard. Und Nemo habe eine tolle Show abgeliefert.

Peter “Pepe” Lienhard ist Bandleader, Saxophonist, Flötist und Arrangeur. 2006 erhielt Lienhard den Swiss Jazz Lifetime Achievement Award für sein Lebenswerk.

Nemo hatte am 11. Mai mit seinem Song “The Code” den insgesamt dritten ESC-Sieg für die Schweiz seit der ersten Durchführung des Song Contests 1956 geholt. Bei der ersten Durchführung 1956 gewann Lys Assia mit ihrem Song “Refrain” in Lugano, 1988 gewann Céline Dion mit “Ne partez pas sans moi” zum zweiten Mal für die Schweiz.