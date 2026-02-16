Frau und Hund sterben bei Wohnungsbrand in der Stadt Zürich
Am frühen Montagmorgen sind bei einem Wohnungsbrand in der Stadt Zürich eine betagte Frau und ein Hund gestorben. Die Brandursache ist noch unklar.
(Keystone-SDA) Der Brand in einer Wohnung an der Regensbergstrasse im Zürcher Stadtkreis 11 wurde am Montag kurz vor 5 Uhr gemeldet, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilte. Während der Löscharbeiten fanden die Feuerwehrleute eine leblose Frau.
Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmassnahmen konnte nur noch der Tod der 90-jährigen Wohnungsmieterin festgestellt werden. Auch ein Hund konnte nur noch tot geborgen werden. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kantonspolizei geführt.