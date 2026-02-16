Frau und Hund sterben bei Wohnungsbrand in der Stadt Zürich

Keystone-SDA

Am frühen Montagmorgen sind bei einem Wohnungsbrand in der Stadt Zürich eine betagte Frau und ein Hund gestorben. Die Brandursache ist noch unklar.

(Keystone-SDA) Der Brand in einer Wohnung an der Regensbergstrasse im Zürcher Stadtkreis 11 wurde am Montag kurz vor 5 Uhr gemeldet, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilte. Während der Löscharbeiten fanden die Feuerwehrleute eine leblose Frau.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmassnahmen konnte nur noch der Tod der 90-jährigen Wohnungsmieterin festgestellt werden. Auch ein Hund konnte nur noch tot geborgen werden. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kantonspolizei geführt.