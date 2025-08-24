Frau und Mann durch drei Unbekannte angegangen und verletzt

Keystone-SDA

In Solothurn sind in der Nacht auf Sonntag eine 38-jährige Frau und ein 49-jähriger Mann von drei unbekannten Männern verbal und tätlich angegangen und dabei verletzt worden. Der Mann zog sich Verletzungen zu und musste ins Spital eingewiesen werden.

(Keystone-SDA) Die Polizei hat die Ermittlungen zur Identität der Täterschaft aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, wie die Kantonspolizei Solothurn am Sonntag mitteilte. Der Vorfall ereignete sich kurz nach Mitternacht an der Niklaus-Konrad-Strasse. Die Täter flohen anschliessend in Richtung Kreuzackerplatz.

Die Täter wurden als zwischen 20- und 30-Jährig beschrieben. Zwei waren komplett schwarz gekleidet und einer trug ein schwarzes Cap. Der Dritte trug ein weisses T-Shirt und schwarze Hosen, so die Polizei.