Frauen lernen Politik im Singsaal des Primarschulhauses

Keystone-SDA

Teilen

Wie geht Wählen? Was ist Föderalismus? In Greifensee besuchten im Herbst 1970 rund hundert Frauen einen fünfteiligen Staatsbürgerkurs.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das weibliche Publikum sei zahlreich erschienen, berichteten Medien damals. Der Kurs fand im Singsaal des Primarschulhauses Breiti statt und wurde vom damaligen Gemeindepräsidenten Diethelm Zimmermann geleitet. Wenige Wochen zuvor hatten die Männer von Greifensee an der Gemeindeversammlung entschieden, dass die Frauen das Stimm- und Wahlrecht auf kommunaler Ebene erhalten sollen.

Im November wurde das Frauenstimmrecht dann auf kantonaler Ebene angenommen. Auf eidgenössischer Ebene kam das Frauenstimmrecht erst im Jahr 1971, 53 Jahre nach Deutschland, 52 Jahre nach Österreich, 27 Jahre nach Frankreich und 26 Jahre nach Italien.