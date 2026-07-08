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Freinacht in Basel: Aussenbewirtung am Schweiz-Argentinien-Spiel

Keystone-SDA

Die Schweiz trifft am Sonntag um drei Uhr morgens im Viertelfinal der Fussball-WM der Männer auf Argentinien. Anlässlich dessen hat das Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt (BVD) eine durchgehende Aussenbewirtung genehmigt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Den Entscheid hat BVD-Vorsteherin Esther Keller (GLP) getroffen, wie es in der Medienmitteilung vom Mittwochnachmittag heisst. Das Spiel darf somit draussen gezeigt werden und es kann auch die ganze Nacht über gewirtet werden.

Noch nicht klar ist, ob dies auch für den Nachbarkanton gilt: Die Baselbieter Sicherheitsdirektion prüft zurzeit, ob es in der Nacht auf Sonntag nochmals erweiterte Öffnungszeiten für sämtliche Gastwirtschaftsbetriebe erteilt, wie ein Polizei-Mediensprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA schreibt.

Während der WM gelten an Spieltagen verlängerte Öffnungszeiten in den Innenräumen bis 02.00 Uhr. Betriebe im Kanton Baselland haben grundsätzlich die Möglichkeit, individuelle Freinachtbewilligungen bis 05.00 Uhr zu beantragen.

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