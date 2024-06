Friedenskonferenz: Ukrainischer Flüchtlingschor singt Europahymne

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Ein Chor aus über 70 ukrainischen Flüchtlingen plant während der Friedenskonferenz auf dem Bürgenstock einen Flashmob auf dem Jesuitenplatz in Luzern. Gemeinsam mit Instrumentalisten will er am Samstagnachmittag Beethovens “Ode an die Freude” aufführen.

Bei schlechtem Wetter finde der um 17 Uhr geplante Flashmob in der Bahnhofshalle statt, teilten die Organisatoren am Donnerstag mit. Initiiert wurde die Idee von der Musikmanagerin Daniela Majer aus Berlin, getragen werde der Flashmob vom Ukrainian Culture Network. Chöre aus Bern, Zürich und Lausanne würden die Reise nach Luzern antreten, heisst es in der Medienmitteilung.

Die Instrumentalistinnen und Instrumentalisten kommen zum Grossteil von der International Menuhin Music Academy mit Sitz in Gstaad BE.

Mit diesem Auftritt wollten sich die ukrainischen Chorsängerinnen und -sänger, die wegen des russischen Angriffskrieges ihre Heimat verlassen haben, bei der Schweizer Gesellschaft für die Gastfreundschaft bedanken, heisst es weiter. Vor allem aber wollten sie mit Beethovens “Ode an die Freude” – auch bekannt als Europahymne – ihren Appell an die Welt bekräftigen.