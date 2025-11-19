Frontalkollision im Prättigau GR fordert zwei Todesopfer

Keystone-SDA

Eine 71-jährige Automobilistin ist am Dienstag auf der Talhauptstrasse im Prättigau mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal in einen Sattelschlepper gekracht. Die Autolenkerin verstarb auf der Unfallstelle und auch ihr Mann später im Spital.

(Keystone-SDA) «In einer leichten Rechtskurve in Schiers geriet die 71-Jährige kontinuierlich über die Fahrbahnmitte hinaus», schrieb die Kantonspolizei Graubünden am Mittwoch in einer Mitteilung. Trotz Vollbremsung und Ausweichmanöver des 24-jährigen Sattelschlepper-Chauffeurs sei es zur frontalen Kollision gekommen.

Durch den heftige Aufprall erlitt die Automobilistin tödliche Verletzungen. Ihr 77-jähriger Ehemann wurde auf dem Beifahrersitz eingeklemmt und musste freigeschnitten werden. Er wurde von einem Rettungshelikopter ins Kantonsspital in Chur geflogen, wo er in der Nacht auf Mittwoch verstarb. Der LKW-Chauffeur blieb unverletzt.