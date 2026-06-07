Frontalkollision in Bäriswil BE fordert fünf Verletzte

Keystone-SDA

Bei einer Frontalkollision zwischen zwei Autos in Bäriswil BE sind am Samstagabend fünf Personen verletzt worden. Drei der Verletzten mussten mit einem Helikopter in ein Spital geflogen werden, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz nach 18.50 Uhr auf dem Wannetalweg zwischen Bäriswil und Hueb. Ein Auto mit zwei Insassen kollidierte aus laut der Polizei am Sonntag noch zu klärenden Gründen frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, in dem sich drei Menschen befanden.

Infolge der Kollision überschlug sich das entgegenkommende Auto. Die beiden Fahrzeuglenker wurden mit Ambulanzen in ein Spital gebracht, die drei Beifahrenden mit je einem Helikopter der Rega ebenfalls, wie die Polizei weiter mitteilte.

Der Wannetalweg blieb für rund zwei Stunden komplett gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang seien aufgenommen worden, hiess es weiter.