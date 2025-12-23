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Fünfte Schweiz

«Ade merci, Schweiz»: Warum ein Datum im Kalender gegen Heimweh hilft

Auswandern heisst Abschied nehmen – aber nicht zwingend loslassen. Die fünfte Folge des Podcasts «Ade merci, Schweiz» zeigt, wie sich Nähe, Heimatgefühl und Identität beim Leben im Ausland verändern – und warum Distanz Beziehungen manchmal sogar vertieft. 

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

Mein Schwerpunkt bei Swissinfo liegt im Service-Journalismus und Erklärformaten. Ich bin verantwortlich für die Seite „Auswandern leicht gemacht“, eng in verschiedene redaktionelle Aufgaben sowie Marketingprojekte eingebunden und konzipiere und moderiere Video- und Audioformate. Ursprünglich aus der Romandie, lebe ich heute in Zürich. Nach meinem Abschluss an der ZHAW war ich unter anderem als Redaktorin und Moderatorin für Medien wie SonntagsBlick, BlickTV und Watson tätig.

Ich schreibe über politische Entwicklungen und gesellschaftliche Themen, die die fünfte Schweiz bewegen. Als Mitglied des SRG-Projekts «dialog» liegt mein Fokus zudem auf der Förderung mehrsprachiger Debatten zwischen Schweizer:innen im Ausland und den Menschen in der Schweiz. Nach Abschluss der Journalistenschule MAZ arbeitete ich als Programmleiterin bei einem lokalen Radiosender in Basel und berichtete über politische, wirtschaftliche, gesellschaftliche sowie kulturelle Themen. Bei SWI swissinfo.ch seit 2023.

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