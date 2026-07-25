Bild der Woche

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Das Paléo Festival in Nyon zieht einige der grössten Namen der internationalen Musikszene an. Am Mittwochabend stand eine Legende des britischen Rocks auf der Hauptbühne: Robert Smith mit seiner Band The Cure.
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