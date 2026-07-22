Bild des Tages

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Die Bergwiese oberhalb von Villars-sur-Ollon ist für den französisch-schweizerischen Künstler Guillaume Legros, bekannt als Saype, zur Leinwand geworden.
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