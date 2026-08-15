Die Woche in der Schweiz

Der Mond verdeckt die Sonne am Mittwoch, zu sehen neben dem Münster in Bern.

«Die Sonnenfinsternis zog die Schweiz in ihren Bann» , schrieb SRF News am Donnerstagmorgen, wenige Stunden nach der grössten Sonnenfinsternis in der Schweiz seit 1999.

Die Schweizer Medien hatten die Bevölkerung die ganze Woche auf das astronomische Ereignis eingestimmt und unter anderem darüber berichtet, wo und wie man das Spektakel beobachten kann. Schliesslich begann der Mond am Mittwoch um 19:23 Uhr, sich im Nordosten des Landes vor die Sonne zu schieben. Etwa eine Stunde später bedeckte der Mond, je nach Standort, zwischen 91% und 93% der Sonne.

«Beim Höhepunkt der Sonnenfinsternis brach an vielen Orten in der Schweiz Applaus aus», berichtete SRF. Das war sicherlich der Fall im Rosengarten in Bern, wo Tausende von Menschen – darunter meine Frau und ich – ein Glas erhoben und durch spezielle Sonnenfinsternisbrillen blickten. Am Dienstag hatten sich lange Warteschlangen vor Fachgeschäften gebildet.

Wer dachte, eine Sonnenfinsternis hätte keine konkreten Auswirkungen, lag falsch. «Die plötzliche Dunkelheit dürfte die Solarstromproduktion der Schweiz um 240 Megawatt reduzieren – das entspricht dem Stromverbrauch von 15’000 Elektrofahrzeugen», warnte Le Temps am Mittwochmorgen. «Obwohl der Effekt beträchtlich ist, ist er sowohl erwartet als auch vorübergehend.»

Haben Sie das Phänomen dieser Woche verpasst? Dann tragen Sie die nächste totale Sonnenfinsternis in der Schweiz am 3. September 2081 schon mal in Ihren Kalender ein.