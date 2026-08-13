Seltene Sonnenfinsternis in der Schweiz begeistert Hunderttausende

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Am Mittwochabend konnte auch aus der Schweiz ein seltenes Himmelspektakel beobachtet werden. Zahlreiche Schaulustige verfolgten die grösste Sonnenfinsternis seit 1999.

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Bis zu 93% der Sonne wurden beim Höhepunkt des Ereignisses vom Mond verdeckt. Danach verschwand die Sonne hinter dem Horizont.

Eine totale Sonnenfinsternis wurde in Teilen Islands, in Grönland, Spanien und Portugal beobachtet. Wer das Spektakel verpasst hat, muss sich nicht lange gedulden. Bereits am 2. August 2027 kann in Südspanien erneut eine totale Sonnenfinsternis beobachtet werden.

In der Schweiz ist die Wartezeit etwas länger. Erst am 3. September 2081 wird es hierzulande ein solches Spektakel geben. Eine partielle Sonnenfinsternis ist hingegen bereits nächstes Jahr zu sehen.

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