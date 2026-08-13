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Seltene Sonnenfinsternis in der Schweiz begeistert Hunderttausende

Am Mittwochabend konnte auch aus der Schweiz ein seltenes Himmelspektakel beobachtet werden. Zahlreiche Schaulustige verfolgten die grösste Sonnenfinsternis seit 1999.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

Ich kümmere mich um den Vertrieb und die Social-Media-Kanäle der englischsprachigen Redaktion und schreibe Nachrichtenartikel in englischer Sprache. Ich habe moderne Sprachen, Englisch und russische Literatur studiert und dann einen MA in internationalem Journalismus in Cardiff abgeschlossen. Danach habe ich einige Jahre für BBC Education in Manchester gearbeitet, bevor ich in die Schweiz zog.

Ich kuratiere die Social-Media-Kanäle von Swissinfo in allen Landessprachen und entwickle sie weiter. Als Social-Media-Managerin und digitale Content-Spezialistin bringe ich aktuelle Nachrichten, Hintergründe und Erklärstücke zu Politik und Kultur in vier verschiedenen Sprachen direkt zur fünften Schweiz.

Bis zu 93% der Sonne wurden beim Höhepunkt des Ereignisses vom Mond verdeckt. Danach verschwand die Sonne hinter dem Horizont.

Eine totale Sonnenfinsternis wurde in Teilen Islands, in Grönland, Spanien und Portugal beobachtet. Wer das Spektakel verpasst hat, muss sich nicht lange gedulden. Bereits am 2. August 2027 kann in Südspanien erneut eine totale Sonnenfinsternis beobachtet werden.

In der Schweiz ist die Wartezeit etwas länger. Erst am 3. September 2081 wird es hierzulande ein solches Spektakel geben. Eine partielle Sonnenfinsternis ist hingegen bereits nächstes Jahr zu sehen.

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