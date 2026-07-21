Heute in der Schweiz

Der schockierende Fall eines ehemaligen SVP-Abgeordneten im Aargauer Kantonsrat, dem vorgeworfen wird, mehrere Frauen unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht zu haben, löst politische Reaktionen aus. Zwei der Opfer, die 18-jährige Paula L. und ihre Mutter Iwona, berichten in den Zeitungen von Tamedia über das Erlebte.

Paula L. kam mitten in der Nacht in ihrem Bett wieder zu sich. «Es war wie ein Traum, es war unwirklich. Und dann wurde mir klar, dass [er] auf mir lag», berichtet Paula L. Der ehemalige Aargauer Grossrat soll Paula L. zwischen ihrem 14. und 15. Lebensjahr mehr als 40 Mal unter Drogen gesetzt und sie insgesamt 40 Stunden lang missbraucht haben. Ihm wird zudem vorgeworfen, Iwona L., seine damalige Lebensgefährtin und Mutter des Mädchens, sowie eine weitere erwachsene Frau sexuell missbraucht zu haben.

Iwona L. war nicht nur die Lebensgefährtin des Angeklagten, sondern arbeitete auch als Haushaltshilfe für ihn. Nach seiner Festnahme stellten die Mutter und Tochter polnischer Herkunft bei ihrer Wohngemeinde einen Antrag auf Sozialhilfe. Diese gewährte ihnen nur das absolute Minimum und meldete sie beim kantonalen Migrationsamt. Was zur Folge hatte, dass ihnen die Ausweisung aus dem Land droht.

Gerade die Behandlung der Opfer sorgt nun für politische Debatte. Die Sozialdemokratische Partei (SP) kündigt parlamentarische Vorstösse an und vertritt die Ansicht, dass Paula und Iwona L. als Härtefälle anerkannt werden sollten. Bei der SVP hingegen spricht man von einem Einzelfall, der keine Gesetzeslücke aufzeige. «Dieser Fall offenbart keine Lücke, die geschlossen werden müsste», meint Nationalrätin Barbara Steinemann.