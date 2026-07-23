Heute in der Schweiz

Im Verfahren gegen den ehemaligen Aargauer Grossrat gibt es neue Vorwürfe. Eine dritte Frau hat sich gemeldet: Auch die Ex-Frau des Mannes soll über viele Jahre hinweg unter Drogen gesetzt, vergewaltigt und gefilmt worden sein – ein Fall, der Vergleiche mit dem Fall Gisèle Pelicot in Frankreich aufkommen lässt.

Wie Sie diese Woche in unserem Briefing lesen konnten, wurde ein ehemaliger SVP-Politiker angeklagt, seine Partnerin und deren Tochter sexuell missbraucht zu haben, das Mädchen seit ihrem 14. Lebensjahr. Mutter und Tochter sagten am Montag vor Gericht aus, wobei die Tochter angab, sich nicht bewusst gewesen zu sein, dass sie wiederholt unter Drogen gesetzt worden war. Später erklärte sie gegenüber dem Tages-Anzeiger: «Ich erfahre erst jetzt, dass ich mehrmals hätte sterben können.»

Nun deuten neue Gerichtsunterlagen, die SRF vorliegen, darauf hin, dass auch die ehemalige Ehefrau des Mannes ein Opfer war. In der Anklageschrift wird ihm vorgeworfen, sie mit K.-o.-Tropfen betäubt zu haben, bevor er sie zwischen 2008 und 2021 mehr als 140 Mal missbrauchte. Ausserdem soll er wiederholt grosse Mengen an Beruhigungsmitteln und Schlaftabletten online bestellt haben, angeblich aus Kambodscha.

Die Ermittler:innen beschlagnahmten Hunderte von Stunden Videomaterial, das angeblich die Übergriffe zeigt. Die neuen Vorwürfe haben zusätzliche Aufmerksamkeit erregt, da der ehemalige Politiker im August 2023 einen Antrag unterstützt hatte, der härtere Strafen für Pädophile forderte. Wie der Tages-Anzeiger berichtete, kritisierte er den Kanton Aargau dafür, dass dieser Beschäftigungsverbote für verurteilte Pädophile nicht konsequent durchsetze.

Der 57-Jährige befindet sich seit 2023 in Untersuchungshaft und muss sich unter anderem wegen mehrfachen versuchten Mordes, mehrfacher qualifizierter Vergewaltigung, mehrfacher qualifizierter sexueller Nötigung, Schändung sowie mehrfacher sexueller Handlungen mit Kindern verantworten.

Die Staatsanwaltschaft fordert eine lebenslange Freiheitsstrafe. Der Angeklagte bestreitet die meisten Anklagepunkte. Es gilt die Unschuldsvermutung.