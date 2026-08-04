Heute in der Schweiz

Haben Sie schon mal einer KI-Stimme zugehört und gedacht, sie klingt wie ein Mensch – aber eben doch nicht ganz? Im Kanton Schaffhausen kommt diese Stimme jetzt aus dem Radio. Die gesamte Moderation des neuen Radio Schaffhuuse wird von KI übernommen, ein Radiostudio gibt es nicht. Ist das die Zukunft des Radios?

Projektleiterin Lara Gansser von Radio Schaffhuuse sagt im Beitrag von SRF, dass sämtliche Nachrichten und Beiträge von Menschen verfasst werden, diese bestimmen auch den Sendeplan. Für die KI-Stimme haben die Redaktor:innen ihre Stimmen zur Verfügung gestellt. Radio Schaffhuuse sei eine Ergänzung zur Zeitung Schaffhauser Bock und zum Onlineportal Schaffhausen 24, wo die Nachrichten herkommen. So sollen Inhalte auf möglichst vielen Kanälen ausgespielt und durch Werbung finanziert werden.

Ein Experte von SRF glaubt nicht, dass sich die KI-Radiostimme durchsetzen wird. «Gut möglich, dass das Niveau steigt und wir mehr davon sehen werden», sagt er. Aber eine grosse Nachfrage sehe er nicht. Momentan ist die KI-Moderation noch deutlich als solche zu erkennen. Sie klingt mechanisch, ein bisschen holprig und hat Mühe mit der korrekten Aussprache von Gemeindenamen und solchen von Politiker:innen.