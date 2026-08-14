Heute in der Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

Die Schweiz pflegt gerne das Bild eines Landes, in dem alles mit der Präzision eines Uhrwerks funktioniert. Die Nachrichten dieses Freitags erinnern uns jedoch daran, dass kein Mechanismus perfekt ist. Vom Gesundheitssystem über die Schulen bis hin zur Sicherheit in den Städten scheint etwas Sand im Getriebe zu sein.

Bevor wir die Woche mit einer leichteren Note und einem Kaviar-Automaten ausklingen lassen, bieten wir Ihnen einen Überblick über diese kleinen Reibungspunkte, welche die Schweizer Gesellschaft durchziehen.

Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre