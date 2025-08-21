The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Gaza-Anwohner sollen in den Süden – Vorbereitungen laufen

Keystone-SDA

Vor der geplanten Einnahme der Stadt Gaza hat Israel Armeeangaben zufolge "erste Warnungen" an medizinischen Behörden und internationale Organisationen herausgegeben. Auf diese Weise solle die Verlegung der Bevölkerung in den Süden des Küstenstreifens vorbereitet werden, teilte das israelische Militär mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Die für Palästinenserangelegenheiten zuständige israelische Behörde Cogat habe hochrangigen Vertretern des Gesundheitswesens im Gazastreifen zugesichert, ihnen Unterbringungsorte im Süden des Gebiets zur Verfügung zu stellen, etwa Feldlazarette oder andere Kliniken, hiess es in der Armeeerklärung weiter.

Den Angaben zufolge werden derzeit «Anpassungen» an der Krankenhausinfrastruktur im südlichen Gazastreifen vorgenommen, um dort Kranke und Verwundete aufzunehmen. Details dazu wurden zunächst nicht genannt. Es würden derzeit auch mehr medizinische Güter in das Gebiet gebracht, hiess es weiter. Hilfsorganisationen zufolge ist das Gesundheitssystem im Gazastreifen bereits jetzt am Boden.

Die Aufrufe an das medizinische Personal und an internationale Organisationen im Norden des Gebiets seien bereits am Dienstag erfolgt, teilte das israelische Militär weiter mit.

Israels Sicherheitskabinett hatte Anfang des Monats die Einnahme der Stadt Gaza sowie die zumindest vorübergehende Umquartierung der Bevölkerung in den Süden genehmigt. Israelischen Angaben zufolge sollen die Menschen zu ihrem eigenen Schutz in Zeltlager in den Süden des Gazastreifens gebracht werden. Die israelische Armee will in der grössten Stadt des Küstenstreifens eigenen Angaben nach gegen die Hamas vorgehen. In dem Ort halten sich Schätzungen zufolge derzeit rund eine Million Menschen auf. Die ohnehin katastrophale Lage der Zivilbevölkerung könnte sich durch die Offensive noch weiter verschlimmern.

Viele Palästinenser fürchten sich auch vor einer neuen Welle der Flucht und Vertreibung – ähnlich wie während des Kriegs im Zuge der israelischen Staatsgründung 1948 und während des Sechstagekriegs 1967.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
13 Likes
14 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
30 Likes
57 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Aylin Elçi

Wie werden psychische Krankheiten in Ihrem Land behandelt?

In der Schweiz werden immer mehr Menschen mit Elektrotherapien oder Psychotherapien mit Psychedelika behandelt. Kennen Sie ähnliche Ansätze?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
12 Likes
18 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft