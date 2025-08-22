Gefangener stirbt in der Justizvollzugsanstalt Lenzburg AG

In der Strafanstalt der Justizvollzugsanstalt Lenzburg AG ist ein 1996 geborener Häftling in seiner Zelle tot aufgefunden worden. Die Umstände deuten nach Angaben der Kantonsbehörden auf einen Suizid hin.

(Keystone-SDA) Der Rumäne befand sich im vorzeitigen Strafvollzug, wie das Departement Volkswirtschaft und Inneres (DVI) am Freitag mitteilte. Der Mann sei in der Nacht vom 15. auf 16. August verstorben. Vollzugsangestellte hätten den Mann bei der morgendlichen Zellöffnung tot aufgefunden.

Der Mann hatte am 15. August und in den Tagen zuvor mehrmals Kontakt mit dem Gefängnispersonal und Mitgefangenen, wie das DVI festhielt. Er habe dabei keine Suizidabsichten geäussert oder Anzeichen somatischer oder psychischer Erkrankungen erkennen lassen.

Die Staatsanwaltschaft untersucht den Todesfall. Innerhalb der letzten zehn Jahre wurden nach Angaben des DVI in der Justizvollzugsanstalt Lenzburg zwei Todesfälle aufgrund somatischer Erkrankungen und ein Suizid registriert.