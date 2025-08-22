The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Gefangener stirbt in der Justizvollzugsanstalt Lenzburg AG

Keystone-SDA

In der Strafanstalt der Justizvollzugsanstalt Lenzburg AG ist ein 1996 geborener Häftling in seiner Zelle tot aufgefunden worden. Die Umstände deuten nach Angaben der Kantonsbehörden auf einen Suizid hin.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Rumäne befand sich im vorzeitigen Strafvollzug, wie das Departement Volkswirtschaft und Inneres (DVI) am Freitag mitteilte. Der Mann sei in der Nacht vom 15. auf 16. August verstorben. Vollzugsangestellte hätten den Mann bei der morgendlichen Zellöffnung tot aufgefunden.

Der Mann hatte am 15. August und in den Tagen zuvor mehrmals Kontakt mit dem Gefängnispersonal und Mitgefangenen, wie das DVI festhielt. Er habe dabei keine Suizidabsichten geäussert oder Anzeichen somatischer oder psychischer Erkrankungen erkennen lassen.

Die Staatsanwaltschaft untersucht den Todesfall. Innerhalb der letzten zehn Jahre wurden nach Angaben des DVI in der Justizvollzugsanstalt Lenzburg zwei Todesfälle aufgrund somatischer Erkrankungen und ein Suizid registriert.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
13 Likes
14 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
30 Likes
58 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Aylin Elçi

Wie werden psychische Krankheiten in Ihrem Land behandelt?

In der Schweiz werden immer mehr Menschen mit Elektrotherapien oder Psychotherapien mit Psychedelika behandelt. Kennen Sie ähnliche Ansätze?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
12 Likes
18 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft