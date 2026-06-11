Gemeinde Binningen BL beteiligt sich am Naturbad St. Margarethen

Keystone-SDA

Die Gemeinde Binningen BL will sich mit 750'000 Franken am geplanten Naturbad St. Margarethen beteiligen. Das Geld soll mit Gratiseintritten über einen noch zu bestimmenden Zeitraum an die Binninger Bevölkerung zurückfliessen, wie die Gemeinde am Donnerstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Gemeinderat und die Stiftung Sonnenbad haben dies vereinbart. Noch hängig ist dazu ein Beschluss des Einwohnerrats. Mit der Unterstützung wolle Binningen einen substantiellen Beitrag an die Finanzierung des Naturbads leisten, heisst es in der Mitteilung. Gleichzeit solle die Bevölkerung der Gemeinde direkt vom Einsatz der Steuergelder profitieren.

Das Naturbad soll das in die Jahre gekommene Sonnenbad auf dem Margarethenhügel ablösen. Die Dachstiftung der Christoph Merian Stiftung sprach letztes Jahr dafür zwei Millionen Franken. Die Eröffnung des neuen Gartenbads ist für den Mai 2028 vorgesehen, wie die Stiftung letzten Juli mitteilte.

Binningen schreibt zurzeit schwarze Zahlen. Die Gemeinde meldete am Dienstag einen Ertragsüberschuss von 8,8 Millionen Franken in der Jahresrechnung 2025. Dies ist auf höhere Steuereinnahmen, den Verkauf des Kabelnetzes und geringere Personalkosten zurückzuführen.