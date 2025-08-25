The Swiss voice in the world since 1935
Gemeinderat von Emmen LU fordert das Ende der Drohnenflüge

Keystone-SDA

Der Gemeinderat von Emmen verlangt ein Drohnenflugverbot für die Aufklärungsdrohne Hermes 900 auf dem Militärflugplatz Emmen. Hintergrund ist die neue Regelung der Militärluftbehörde (MAA), wonach Testflüge dieser Drohne über dicht besiedelte Gebiete untersagt sind.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Für Emmen gelte bei Starts und Landungen dieser Aufklärungsdrohne jedoch eine Ausnahme, schrieb der Gemeinderat am Montag in einem Communiqué.

Die Emmer Gemeindepräsidentin Ramona Gut-Rogger (FDP) kritisiert in der Mitteilung die Ungleichbehandlung und moniert, die Gemeinde sei über diese Ausnahme weder von Armasuisse noch vom Flugplatzkommando informiert worden. Diese widerspreche den bisherigen transparenten Zusammenarbeit und habe in der Bevölkerung für «grosse Verunsicherung» gesorgt. Ein Zwischenfall mit einer Drohne in unmittelbarer Nähe zu Wohnquartieren könnte gravierende Folgen haben.

Der Emmer Gemeinderat fordert deshalb, die Ausnahmebewilligung für Emmen «umgehend aufzuheben». Nur ein einheitliches Verbot könne «Sicherheit gewährleisten», das «Vertrauen der Anwohnerschaft stärken» und die «Glaubwürdigkeit der behördlichen Auflagen wahren».

