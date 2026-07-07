Gemeinderat von Sissach BL: «Wasserpumpen laufen am Limit»

Keystone-SDA

Teilen

Der Gemeinderat von Sissach BL hat am Dienstag den Aufruf zum Wassersparen erneuert. Der Verbrauch sei vor allem abends und nachts deutlich erhöht. "Die Wasserpumpen zur Verteilung des Wassers laufen am Limit", heisst es auf der Gemeinde-Webseite.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Aus diesem Grund und wegen der weiterhin fehlenden Niederschläge und der Trockenheit seien alle dazu aufgerufen, sparsam mit dem Wasser umzugehen. Der Gemeinderat bittet, auf die Bewässerung von Rasenflächen, das Waschen des Autos und das Nachfüllen privater Schwimmbäder zu verzichten.

Der Sissacher Werkhof nutze ausschliesslich gesammeltes Regenwasser zur Bewässerung der Blumenrabatten und Bäume in der Gemeinde. Bis sich die Situation wieder bessert, brauche es mehrere Tage Niederschlag, heisst es weiter.

1. August-Feuerwerk könnte auf dem Spiel stehen

Bereits im Juni riefen mehrere Baselbieter Gemeinden zum Wassersparen auf. Nach dem Ende der letzten Hitzewelle ist die Trockenheit nach wie ein Thema, weswegen Sissach den Aufruf erneuerte. Auch der Gemeinderat von Ramlinsburg BL mahnte am Montag ans Wassersparen, wie es auf dessen Webseite heisst.

Im ganzen Kanton Basel-Landschaft gilt zurzeit absolutes Feuerverbot im Wald und an den Waldrändern. Sissach geht einen Schritt weiter und untersagt aufgrund der ausgetrockneten Böden jegliches Feuer ausserhalb des Siedlungsgebiets. Der Gemeinderat erwägt zudem ein generelles Feuerwerksverbot für die bevorstehende Bundesfeier, sofern sich die Situation in den kommenden zwei Wochen nicht bessert.