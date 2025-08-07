The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Gericht in Siders verurteilt Haupttäter zu vier Jahren Gefängnis

Keystone-SDA

Das Bezirksgericht Siders hat sein Urteil im Prozess um einen Drogenring gefällt. Ein Tunesier, der beschuldigt wurde, einen grossen Haschischhandel organisiert zu haben, wurde zu vier Jahren Gefängnis und einer Ausweisung aus der Schweiz für sieben Jahre verurteilt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 22-jährige wurde unter anderem wegen schwerer Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz und schwerer Erpressung verurteilt. Das Gericht folgte dem Strafantrag von Staatsanwalt Olivier Elsig.

Der Anwalt des Angeklagten, der Walliser SVP-Nationalrat Jean-Luc Addor, hatte für eine sofortige Freilassung des Tunesiers aus der Untersuchungshaft ohne Landesverweis plädiert. Laut Addor hat sein Mandant bereits beschlossen, Berufung einzulegen.

Der Haschischhandel des Angeklagten und eines mutmasslichen Mittäters umfasste den Verkauf von mindestens 540 Kilogramm Haschisch mit einem Gewinn von 540’000 Franken.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Jessica Davis Plüss

Länger leben: Was denken Sie über den Longevity-Trend?

Der Longevity-Markt boomt, auch dank Fortschritten in der Wissenschaft. Was halten Sie von der Idee, die menschliche Lebensspanne deutlich zu verlängern?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
32 Likes
21 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Melanie Eichenberger

Wie feiern Sie den Schweizer Nationalfeiertag im Land, wo Sie aktuell leben?

Haben Sie eine bestimmte Tradition für den Geburtstag der Schweiz? Schreiben Sie uns, wo Sie leben und wie Sie den Nationalfeiertag zelebrieren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
2 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft