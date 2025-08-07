Gericht in Siders verurteilt Haupttäter zu vier Jahren Gefängnis

Keystone-SDA

Das Bezirksgericht Siders hat sein Urteil im Prozess um einen Drogenring gefällt. Ein Tunesier, der beschuldigt wurde, einen grossen Haschischhandel organisiert zu haben, wurde zu vier Jahren Gefängnis und einer Ausweisung aus der Schweiz für sieben Jahre verurteilt.

(Keystone-SDA) Der 22-jährige wurde unter anderem wegen schwerer Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz und schwerer Erpressung verurteilt. Das Gericht folgte dem Strafantrag von Staatsanwalt Olivier Elsig.

Der Anwalt des Angeklagten, der Walliser SVP-Nationalrat Jean-Luc Addor, hatte für eine sofortige Freilassung des Tunesiers aus der Untersuchungshaft ohne Landesverweis plädiert. Laut Addor hat sein Mandant bereits beschlossen, Berufung einzulegen.

Der Haschischhandel des Angeklagten und eines mutmasslichen Mittäters umfasste den Verkauf von mindestens 540 Kilogramm Haschisch mit einem Gewinn von 540’000 Franken.